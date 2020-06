Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 en su mansión alquilada de Holmby Hillsy (Los Angeles) en circunstancias que nunca quedaron del todo claras respecto de las causas de su fallecimiento.

El ‘Rey del Pop’ sufrió una parada cardiorrespiratoria, pero, según el informe forense, murió de una intoxicación aguda de propofol y las pruebas toxicológicas también revelaron la presencia de otros fármacos en su organismo como lorazepam, diazepam (Valium) o midazolam.

Su médico, Conrad Murray, llevaba seis semanas tratándole por insomnio y afirmó que cuando se lo encontró no respiraba, tenía el pulso débil e hizo todo lo posible para salvarle. Sin embargo, en 2011 fue declarado culpable de homicidio involuntario y pasó dos años en pri Al momento de su muerte, en junio de 2009, Michael Jackson tenía el cuerpo devastado por las cirugías estéticas, por los medicamentos recetados y por una aparente batalla contra la anorexia. El informe de la autopsia de la estrella de la música arrojó escalofriantes detalles del estado físico que tenía la voz de “Thriller” cuando murió a los 50 años a causa de un paro cardíaco provocado por una sobredosis de propofol, un potente calmante.

Según revelo The Sun, la autopsia que se le practico, reveló que el cantante tenía pastillas parcialmente disueltas en el estómago y sobrevivía con solo una pequeña comida al día. Su cadera, muslos y hombros estaban cubiertos de marcas de pinchazos de las inyecciones de analgésicos que recibía a diario de su médico personal.

Además, según el citado medio, los labios del “rey del pop” habían sido tatuados de color rosa mientras que sus cejas eran tatuajes negros y la parte delantera de su cuero cabelludo también había sido tatuado de negro para combinar con el color oscuro de su cabello.

Mientras tanto, sus rodillas estaban misteriosamente magulladas y tenía cortes en la espalda. Su cuerpo también estaba manchado, lo que confirma que sí padecía vitiligo, una enfermedad de pigmentación. Pero lo más inquietante que se descubrió fue que su cabello ondulado, hasta los hombros, era una peluca pegada a su cabeza, ya que era calvo.

Nacido el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana (Estados Unidos), Michael Joseph Jackson era el séptimo de los nueve hijos de Joseph y Katherine Jackson. Comenzó su carrera siendo sólo un niño de 11 años junto a sus hermanos en los Jackson Five, con quienes lanzó temas de éxito como I Want You Back o ABC. Sin embargo, ya a la edad de cinco años había mostrado un increíble talento para la canción en una función navideña del colegio. La presión de las ventas, la fama, las disputas con sus hermanos, compañeros de viaje en los Jackson Five, todo formó parte indisoluble de una niñez que culminó cuando a los doce años ya era considerado toda una estrella mundial. Como dato anecdótico de lo que fueron los Jackson Five, y luego él en solitario, algunas cifras de ventas escalofriantes que ya quisieran para sí muchos músicos consagrados: los cinco hermanos Jackson vendieron, mientras actuaron juntos bajo el patrocinio de Diana Ross, más de cien millones de copias.

La fama mundial le llegó con su carrera como solista, que inició en 1979 con el disco Off The Wall, que incluía éxitos como Don’t Stop ‘Til You Get Enough y Rock With You. Su segundo álbum, Thriller, de 1982, es el disco más vendido de la historia. Sus posteriores trabajos -Bad (1987), Dangerous (1991) y History (1995)- también alcanzaron ventas millonarias en todo el mundo.

Con un estilo y personalidad únicos, Jackson ganó 13 Premios Grammy y vendió alrededor de 750 millones de discos.

Su figura se vio envuelta en el escándalo tras ser acusado en dos ocasiones de abusos a menores: la primera, en 1993, por la que no fue juzgado debido a falta de pruebas; y la segunda, en 2005, por la que fue juzgado y absuelto.

En 1993, Jackson se casó en secreto en la República Dominicana con Lisa Marie Presley, hija única de Elvis Presley.

En 1997, el cantante volvió a casarse, esta vez con la enfermera Deborah Jeanne Rowe, con quien tuvo a sus dos hijos mayores: Michael Joseph Jackson, Jr. (también llamado “Prince”), y Paris Michael Katherine Jackson. Se divorciaron en 1999.

Su tercer hijo, Prince Michael Jackson II, nació en 2002 sin que el artista revelase la identidad de la madre del niño, aunque llegó a decirse que había utilizado una madre de alquiler.

Tras varios baches en su carrera, en el 2009, el rey del pop prometía, en una multitudinaria rueda de prensa, volver con fuerza. Con la misma con la que empuñaba un micrófono cuando apenas despuntaba del suelo. Michael anunció que estaba preparando una gira de cerca de 50 conciertos en el O2 Arena, de Londres, donde pensaba despedirse por todo lo alto de los escenarios tocando las canciones que querían sus fans.

Michael se puso manos a la obra para obsequiar a sus fans con lo que mejor sabia hacer, cantar y bailar. Jackson ensayaba coreografías y preparaba un espectáculo que prometía dejar a todos con la boca abierta. Siguiendo de cerca sus ensayos estaban sus hijos con los que disfrutaba del tiempo que el trabajo le dejaba libre.

Sin embargo, una intoxicación del anestésico propofol en combinación con otros medicamentos suministrada por su médico personal Conrad Murray, acabo con su vida el 25 de junio de 2009, dejando a medias la última gran actuación de su vida.

El sepelio estuvo presidido por el féretro bañado en oro del artista y ‘custodiado’ por dos grandes imágenes del rey del pop y durante la ceremonia la música de Michael fue la banda sonora.