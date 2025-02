En una entrevista grabada, emitida través de la señal TN en el programa “¿La ves?”, el presidente rompió el silencio y habló del escándalo de $Libra. Javier Milei aseguró que “no tiene nada que ocultar ni esconder” y que no tiene problema en “dar la cara”.

“Obré de buena fe y me comí un cachetazo”, apuntó y explicó: “¿Perdió plata el Estado? No. ¿Perdieron plata los argentinos? Como mucho serán cuatro y cinco. La gran mayoría de los inversores son chinos y estadounidenses”.

Milei negó hoy haber tenido responsabilidad en el escándalo por la criptomoneda Libra y sostuvo que debe «levantar filtros» y «murallas» para que no sea tan fácil acceder a él, y negó haber «promovido» el fondo de inversión sino que, dijo, solo lo «difundió».

«La lección más interesante y que tengo que aprender es que asumí la presidencia y seguí siendo el Javier Milei el de siempre, y los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera que cuando era presidente», indicó en declaraciones.

Y añadió que junto a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, «tenemos que entender que nuestro rol tiene que tener filtros; no me tomo la cosa como si fuera presidente, me lo tomo como un trabajo», insistió.

Sobre el porqué publicó el tuit argumentó: “Difundí esto como difundí cientos de cosas. Mi tuit es tres minutos después de la creación de la moneda porque soy un fanático de estas cosas y me enteré. Son traders de volatilidad que sabían lo que estaban haciendo”.

“Va a caer la espuma y la evidencia va a quedar clara. Están nerviosos, saben que las encuestas les dan muy abajo. Saben que la economía está en recuperación”, insistió sobre la crítica de la oposición.

También sostuvo que “este episodio no daña mi credibilidad en el mundo”.