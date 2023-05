Javier Milei insistió con la venta de órganos

Qué dijo.

En declaraciones brindadas durante el año pasado, el referente del partido La Libertad Avanza, Javier Milei, despertó la polémica al hablar sobre el debate por la venta de órganos, algo que generó el repudio de un gran sector de la población. Ahora, con un giro en su discurso, volvió a ahondar en la temática y señaló que, para él, «hay algo que no está funcionando bien».

Milei habló sobre la venta de órganos, «lo que propongo es buscar mecanismos de mercado para resolver este problema».

Aunque insistió sobre el tema, lo hizo con un giro en su discurso. En su momento, Milei mencionó: «mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?». Entonces, estaba de acuerdo en permitir la venta de órganos entre privados y eliminar todas las regulaciones estatales. “Es un mercado más”, dijo.

Ahora puso el foco en las personas que necesitan un trasplante y justificó la desregulación de la venta de órganos con que el mínimo de personas que necesitan de transplantes no llega a cubrirse. «Hay 7.500 personas sufriendo, esperando los trasplantes, hay algo que no está funcionando bien», remarcó.

Además, agregó, «por qué no llegan? Hay gente que se beneficia de que eso no pase. ¿Por qué están de acuerdo con que sufran 7.500 personas? Yo lo que digo es que así las cosas no están funcionando».

El año pasado Milei también había señalado las bases del sistema liberal para justificar su postura respecto a la venta de órganos, que repite como un mantra: «Es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad».

«No hay peor solución que la garra del Estado. Lo mejor son los individuos actuando libremente. Cada vez que se produce una intervención el resultado posterior es peor que el que tenías», actualizó.