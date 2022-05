El argentino cayó a la lona luego de un zurdazo del estadounidense en el décimo round de la noche en Los Ángeles.

La posibilidad de que Brian Castaño consiga ser campeón del mundo unificado de la categoría superwelter habia despertado una gran ilusión en Argentina. El Boxi empezó muy bien la pelea, con una postura dominante en el ring y con buenos golpes del primer al quinto asalto pero luego empezó a perder aire y condición física. En ese momento, Jermell Charlo, que había tenido una pelea apagada y sin protagonismo hasta el momento, se hizo grande y a fuerza de golpes con su poderosa izquierda empezó a revertir la pelea que, finalmente, terminaría a su favor con un zurdazo que tomó por sorpresa y envió a la lona al matancero.

Aunque parecía que Castaño tenía el trámite a su favor, la segunda parte de la pelea de Charlo fue muy superior al inicio del argentino y se notó: el Boxi se quedó sin piernas, sus avances no eran los mismos que los de los primeros asaltos y el Ironman empezó a conectar más y mejor hasta que el nacido en La Matanza se fue a la lona en el décimo round y no pudo regresar. Luego de la pelea, el boxeador de 32 años analizó su desempeño en TyC Sports: «Fui mermando para en el 11°, 12° apretar un poco más y terminar con más resto. La verdad es que no me la espere a esa mano», sentenció.

Luego de su sincericidio sobre una piña que lo sorprendió tanto a él como a todos los televidentes, Castaño agregó: Lamentablemente se dio así. Una lástima porque tenía muchas ganas y mucha ilusión pero bueno, se dio como se dio», claramente decepcionado y triste por el desenlace a favor de Charlo, que unificó los cuatro cinturones para ser el único campeón mundial superwelter.

Castaño admitió que sentía que tenía chances pero también dijo que Charlo estuvo mejor en el final: «Yo veía que cuando le pegaba, lo lastimaba, Asi como estaba pensaba que podía ganarle, pero en estas peleas, en este nivel cualquier error se paga y él entró a boxear y me complicó», analizó el matancero.

Finalmente, el argentino reveló que habrá más Castañazos en el futuro: «Vamos a remontar esto de vuelta, a intentar coronarnos de nuevo pero es así, se nos escapó por poco. Estamos decepcionado por eso pero Dios quiera que se vengan grandes cosas. Disculpas a todos los argentinos», dijo Castaño, que recibió el reconocimiento de Charlo luego de la pelea.