Eligió Tupungato.

Jimena Barón sorprendió a su madre con un viaje por su cumpleaños. Para esto eligió como destino la provincia de Mendoza, específicamente el departamento de Tupungato.

Ambas disfrutaron de un domingo soleado entre viñedos, en una reconocida bodega de la zona. Activa como siempre en las redes, lo mostró a través de diferentes historias.

«Me llevo a mamá de viaje por su cumple, ella no sabe donde», contó a sus seguidores. «Decime si no me puse la 10», preguntó mostrando los paisajes de la región.