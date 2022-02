Así lo expresó la familia.

Durante el fin de semana un joven fue atacado por un sujeto de 18 años a la salida de un cumpleaños de en el distrito de Vista Flores. Le provocó heridas de gravedad con un arma blanca, en la zona del abdomen y pelea por su vida.

El hecho se registró en la madrugada del domingo y el agresor fue identificado.

Su hermano, Daniel Soria, compartió a través de las redes sociales una carta abierta para pedir justicia por lo ocurrido, además de agradecer al personal del Hospital Scaravelli, donde se encuentra alojado recibiendo asistencia.

«4 días pasaron desde el momento en que mi hermano Gastón Airoldi, recibió las heridas de armas blancas, aún él, con estado reservado. Peleando como todo un guerrero. Y yo, sigo sin entender, como un chico de 18 años puede tener el grado de agresividad hacia otro ser humano», comienza su relato.

«Gastón no merecía esto, no sólo quiero qué él que cometió el hecho vaya preso, sino también todos los que estaban con él ese día. Hoy en día la sociedad no opina, no dialoga, y me incluyo porque creemos que la vida nunca nos va a golpear, y es más fácil querer guardar silencio o tapar los hecho, ocultando la realidad».

Actualmente se encuentra internado en el Hospital Scaravelli, «hoy la realidad es que, Gastón se encuentra peleando entre la vida y la muerte, por el accionar de un joven de 18 años que también se arruinó su juventud».

En una reflexión agregó, «deberíamos hablar a nuestros jóvenes y enseñarles que la vida no se vive lleno de alcohol o drogas, y mucho menos no se anda por la vida queriendo matar al que se me cruza. Los jóvenes, son los futuros constructores de esta sociedad para que nuestros hijos vivan un mundo mejor, sin tanta violencia ni maldad».

«Quiero agradecer al hospital Scaravelli de Tunuyán, médicos, enfermeros ,camilleros a todo el personal del terapia. A la policía, a los medios de comunicación, toda la gente, amigos, que nos apoya minuto a minuto, a mi familia, no me quedan más que palabras de agradecimiento para cada uno de ellos.

Para cerrar agregó, «y ahora solo nos queda esperar, y confiar en la luz de Dios. Nosotros con mucha angustia y dolor solo queremos que Gastón Airoldi nos vuelva hacer reír con sus ocurrencias».