David y Marisol llevan adelante la acción solidaria.

Dos jóvenes de Tupungato visibilizaron la situación económica de algunas familias que deben priorizar algunos gastos, teniendo que dejar de lado otros. En respuesta a eso, David y Marisol ofrecen una solución, cortes de pelo gratis a niños del departamento.

En diálogo con 8 Digital, David comentó «con mi señora hemos decidido cortarle el pelo a los chicos por el tema de comienzo de clases.

También compartió que todo lo hacen para brindar ayuda, «yo no me dedico a eso, tengo mi trabajo en la tierra. Yo sé que está todo caro, hay muchas familias que con la compra de útiles por ahí no les alcanza. Por eso ofrecemos que se ahorren el corte de pelo».

David también compartió, «la situación no está muy buena, por eso decidimos cortar gratis. Yo no cuento con una peluquería, pero cuento con tijera, máquina».

Para solicitar un turno, se pueden comunicar al 2622 56-8749 .