El actual delantero de Huracán realizó una importante donación para «su» departamento de Tunuyán.

Juan Fernando Garro,nacido en el departamento de Tunuyán y fútbolisticamente formado en Godoy Cruz Antonio Tomba, realizó una importante donación de alimento que será entregado para las personas que más lo necesitan.

El delantero con presente en Huracán de Parque Patricios, pasa sus días de cuarentena obligatoria en sus pagos y aprovechó el momento para tener este gran gesto con su gente.

En dialogo con el 8 Digital, estuvo el propio delantero y dijo lo siguiente: «Me encanta poder ayudar con lo que más pueda y si es con mi departamento mucho mejor, trato de devolverle a mi departamento algo de lo que me dio».

«Yo en mi carrera he tenido buenos y malos momentos y siempre la gente me acompañó, me mandó mensajes en todo momento y siempre con apoyo y buena intenciones, por eso para mi estas acciones son muy gratificante desde lo personal».

Por otro lado respecto a la donación que realizó el jugador, habló el actual edil de Tunuyán, Emir Andraos, que dijo lo siguiente: «El siempre estuvo al tanto de todas las donaciones que desde el municipio estamos recibiendo y tuvo este gran gesto».

«Su donación fue de cajas de leche, algo muy indispensable para las familias y sobretodo para los niños que más necesitan en nuestro departamento».

«La verdad que para nosotros es muy gratificante recibir donaciones todos los días y le agradecemos a todos los vecinos», aseguró el propio Emir Andraos.