Juan Pablo Dotti ganó por sexta vez la Vuelta de Mendoza. Este es su tercer victoria consecutiva en el encuentro deportivo más importante de la provincia.

Laureano Rosas fue el ganador de la última etapa, pero no consiguió descontar lo suficiente para alcanzar la cima en la clasificación general. Dotti, en la última etapa, se ubico en el último lugar.

«Estoy muy emocionado. Uno no toma la dimensión de lo que genera esto. Ayer me tomé el tiempo de ver cómo se vive desde los costados y me emocioné muchísimo. Nos repusimos después de esta pandemia. Vinimos a demostrar quién manda en Mendoza. Hoy dimos el golpe de autoridad que debíamos dar. Demostramos ante todos por qué soy el más ganador, no faltó nadie, no faltó nada, y pudimos quedarnos con una Vuelta más. Nos quedamos también con la clasificación por equipo. Estoy muy feliz porque le dedico mi vida a esto, trabajamos seriamente para que las cosas salgan de la mejor manera y hoy hemos demostrado que este equipo está para ganar siempre» expresó el flamante ganador Dotti.