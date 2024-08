Permaneció internada allí algunos días.

La familia Barberá Pagliarulo debió enfrentar jornadas de verdadera angustia y preocupación luego que un cuadro respiratorio complicara la salud de los pequeños Camilo y Juana.

Los mellizos de apenas un mes de vida, estuvieron presentes en cada oración de la comunidad del Valle de Uco por su pronta recuperación. Juani, estaba internada en el Hospital Scaravelli recibió el alta y su familia agradeció al nosocomio por la atención.

Su madre Martina, compartió un posteo a través de las redes:

¡NOS DIERON EL ALTA DE JUANI! Ellas son las ultimas enfermeras que la cuidaron en las últimas horas y algunos días también, me gustaría tener una foto de todas porque realmente es para sacarse el sombrero del trato y el amor que le ponen TODAS las enfermeras y medicas de neo en el Hospital Scaravelli, las mujeres más atentas que existen, las que me cuidaron y le dieron todas las mañas a juani en el tiempo que yo me venía a ver a mi otro bebe, realmente agradecida porque si ellas no hubiesen sido de esa manera yo no podría haber dejado a mi bebe, pero confie y fue lo mejor que me pudo pasar! Muchas mañas, mucho amor por su trabajo y por los niños que ingresan a neo. Agradecida infinitamente por todo, no me va a alcanzar la vida para devolverles todo lo que hicieron por mí y mis hijos, hicieron que este proceso sea un poco mas ameno, las considero parte de mi familia y tías de mi Juani, GRACIAS INFINITAS GRACIAS LAS AMO CON MI VIDA.