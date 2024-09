Podes realizarlo desde la página de Anses.

Anses facilitó el proceso de jubilación para los adultos mayores a través de su plataforma en línea. Con la Clave de la Seguridad Social, los interesados pueden iniciar el trámite de jubilación desde la comodidad de su hogar.

El procedimiento comienza con la verificación de datos personales y aportes previsionales en el sitio web Mi Anses, específicamente en las secciones de ‘Trabajo’ y ‘Consulta de historia laboral’.

En caso de discrepancias en los aportes, se deberán presentar documentos que certifiquen los períodos laborales correspondientes. Posteriormente, es necesario agendar una cita en una oficina de ANSES, lo cual se puede realizar en línea o llamando al número 130.

Para acceder a la jubilación por Anses, se establecen ciertos requisitos: las mujeres deben ser mayores de 60 años y los hombres mayores de 65, además de contar con al menos 30 años de aportes al sistema.

Si realizaron aportes a diferentes entidades, se debe optar por la jubilación en la entidad con mayor cantidad de años acumulados. Aquellos que no cumplan con los 30 años de aportes pueden acogerse a la jubilación por moratoria, un régimen que permite regularizar aportes no declarados hasta diciembre de 2008, vigente hasta el 14 de marzo de 2025.

Además, ANSES ofrece un programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, otorgando un año de servicio por cada hijo natural o dos en caso de adopción. Se añade un año adicional por hijo discapacitado y dos si se ha recibido la Asignación Universal por Hijo durante 12 meses o más.

Este programa es un avance significativo en el reconocimiento del trabajo no remunerado y contribuye a la inclusión social en el sistema previsional.

¿Quiénes pueden acceder a la jubilación a través de Internet?

Para acceder a la jubilación por Internet tenés que:

Mujeres mayores de 60 años

Hombres mayores de 65 años

30 años de aporte al sistema

¿Cómo comenzar la jubilación por Internet?

La jubilación por Internet la comenzás de la siguiente manera:

Entrar a la página web de ANSES

Ir a la pestaña MI ANSES

A través de Trabajo

Consulta de historia laboral