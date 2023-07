Jubilados podrán acceder a créditos de hasta $400 mil

Realizaron el anuncio oficial.

El ministro de Economía, Sergio Massa y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta anunciaron una línea de créditos para jubilados de hasta $400.000 a una tasa de 29%.

La forma de acceder a préstamos es a través de un turno presencial en las sedes del organismo que abrirá de lunes a sábado.

Los funcionarios del oficialismo lo comunicaron esta tarde a través de un acto en la sede del organismo previsional. “De esta manera, las jubiladas y jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a préstamos de hasta 400 mil pesos y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), de hasta 150 mil pesos. En todas las prestaciones se mantiene la posibilidad de seleccionar la devolución en 24, 36 o 48 cuotas”, señalaron desde el gobierno nacional.

La tasa de interés de los créditos será de 29% anual (TNA), una de las más bajas del mercado. Los créditos deberán gestionarse de forma presencial en las oficinas de ANSES con turno previo a partir del día de la fecha.

Los solicitantes no podrán comprar moneda extranjera. En el anuncio, el ministro de Economía y flamante candidato de Unión por la Patria (UxP), expresó: “El sentido económico de la medida es cuidar nuestro mercado interno. El jubilado no hace contado con liquidación, no compra dólar futuro ni se timbean acciones. El jubilado consume y mueve el mercado interno. Estamos también poniendo crédito en un lugar que sentimos y llevamos en el corazón, que es el de nuestros jubilados y jubiladas, el de nuestros pensionados y pensionadas”.