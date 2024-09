Oldrá confirmó en las últimas horas que dejará su puesto como DT del club Godoy Cruz cuando finalice la temporada 2024 de la Liga Profesional de Fútbol.

En tanto, el impacto es aún mayor, ya que todavía no se le había comunicado a la dirigencia del Tomba su paso al costado al momento de una entrevista con Radio Nihuil: «A ellos se los vine diciendo desde hace rato, pero ahora no hablamos nada. Además, dicen que son tres años, pero no es así, yo digo que no«, puntualizó.

Además, Oldrá, de 57 años, expresó: «Termina esta parte y ya está. Ya son dos años, demasiado. Demasiado para mí, para los mismos futbolistas, para todos«.

Mientras Godoy Cruz trabaja para volver al estadio Feliciano Gambarte y pelea para jugar copas internacionales en 2025, el DT aseguró: «No pasa por dirigir las copas o dirigir en el Gambarte. Pasa por un montón de situaciones y también por mi cabeza, por mi físico y por todo. Hay muchas cosas que en el día a día. Ser entrenador en la Argentina no es fácil«.

Y continuó: «Entonces, este año y medio que llevo ya está bien porque he ido sorteando algunas situaciones. Creo que es lo mejor para la estructura y para todo. Acá, los entrenadores no duran ni seis meses«, agregó.

Por último, el ídolo de los hinchas tombinos, comentó que «aquí no sabés cuando jugás y en Europa tenés un mes de vacaciones, otro de pretemporada y todos los partidos con fecha. Acá me dicen ‘mañana jugás la Copa Argentina’ y hay diez días de vacaciones cuando terminás un año…y al jugador le tenés que dar cinco días porque hay que empezar antes. Por eso no hay un diagrama como corresponde«.

El «Gato» asumió como DT del Tomba el 11 de abril del 2023, en reemplazo de Diego Flores. En la Copa de la Liga de ese año llevó al equipo a semifinales, donde perdió con Platense por penales. En total, dirigió 67 encuentros hasta el momento:

29 partidos ganados

22 empates

16 derrotas

Actualmente, el elenco mendocino acumula 17 puntos y se ubica 14°, con un partido menos por el que fue suspendido ante San Lorenzo. En la tabla anual posee 46 puntos, en el cuarto puesto, pero no está en zona Libertadores por diferencia de goles con Boca, el tercer clasificado.

De no mediar cambios en su decisión, el adiós será el fin de semana del 15 de diciembre, cuando Godoy Cruz visite a Instituto en Córdoba.