El músico falleció este jueves a los 84 años, tras pelear con problemas de salud que le impedían continuar sobre los escenarios.

El artista falleció en la Clínica de la Trinidad de la localidad bonaerense de Quilmes, ciudad donde se convirtió en un referente musical durante su juventud, y donde había sido distinguido como Ciudadano Ilustre.

Wilfrido Aníbal Quiroga nació el 17 de mayo de 1940 en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. A fines de la década del ’50 comenzó a incursionar en el rock hasta convertirse en uno de los miembros fundadores de Vox Dei.

Durante años vivió en la ciudad de Quilmes. Incursionó en el cine y tuvo varias bandas. Compositor, locutor y productor musical, trabajó en muchos proyectos hasta que en agosto de 2024 anunció su retiro definitivo por un cuadro de EPOC, ya que le impedía seguir cantando. Su despedida de los escenarios fue en julio de este año en el Pub Mr. Jones de la localidad de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.

Vox Dei se formó en la ciudad bonaerense de Quilmes en 1967 al reunirse Willy Quiroga con a Rubén Basoalto (batería), Ricardo Soulé (guitarra, voz y armónica) Juan Carlos Godoy (guitarra y voz). La Biblia, obra cumbre de Vox Dei y pieza fundamental en la historia del rock argentino, fue creada por Soulé a partir de su interpretación del libro sagrado, aunque la parte musical también contó con la participación del resto de los miembros: Quiroga, Basoalto y Godoy, quien abandonó el grupo en medio de las sesiones.

La Biblia según Vox Dei, segundo álbum de la banda, tuvo la conformidad de la Iglesia y luego de una reunión en el Arzobispado y con la aprobación de monseñor Grasselli, fue lanzada el 15 de marzo de 1971 por el sello Disc-Jockey. El álbum, grabado en los estudios TNT en más de 150 horas, editado como vinilo doble, marcó un hito en la historia del rock argentino.

En el comienzo de la banda, Quiroga era el guitarrista y Soulé el bajista, aunque luego cambiarían de instrumentos entre ellos. También es el único miembro de Vox Dei que ha participado en todos los discos del grupo.

Es autor de clásicos como Compulsión y Total qué (del disco Caliente de 1970), Tan solo un hombre de 1971, Esta noche no parece igual y Jeremías pies de plomo -ésta escrita junto a Soulé (del disco Jeremías pies de plomo de 1972), Es una Nube, no hay duda y Loco, hacela callar (del disco Es una nube, no hay duda de 1973).

En abril de 1981 realizó junto a Ricardo Soulé y Rubén Basoalto el último recital de Vox Dei en el Estadio Obras Sanitarias.

Una vez que la banda se separó, Quiroga fundó Destroyer, con Juan Antonio Ferreyra y Polo Corbella, y luego se sumaron Luis Valenti en teclados, Beto Topini en batería y Palo Penayo en guitarra. El grupo formó parte del Festival Pan Caliente junto a Los abuelos de la nada y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego del «Festival de la Falda» en 1982.

Artista incansable y usina de arte, en 2021 lanzó su nuevo proyecto musical, Willy Quiroga Project, formado por Raúl Gutta, Jonathan Burgos y Maximiliano Vaccaro.