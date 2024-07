La jueza federal Cristina Pozzer Penzo, ordenó a efectivos de la Policía Federal secuestrar dos celulares de José Codazzi, el abogado que acompañó a Laudelina Peña a una fiscalía provincial a declarar sobre el supuesto accidente en el que habría muerto su sobrino Loan, desaparecido desde el 13 de junio. La orden fue motivada por un pedido de los fiscales del caso, Mariano De Guzmán, Alejandra Mangano y Marcelo Colombo.

La mujer, que permanece presa en el penal de mujer de Ezeiza por la supuesta sustracción y ocultamiento del menor, luego declaró que dio ese testimonio sobornada por Codazzi, quien le habría pagado 50 mil pesos por ese acto.

En su última indagatoria frente a la jueza, Laudelina lo señaló como el ideólogo de instalar la hipótesis de que Loan había sido atropellado por el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez y su esposa María Victoria Caillava, también imputada en el caso.

Por otro lado, Pozzer Penzo solicitó a la Dirección General de Delitos Contra la Libertad Personal de la PFA y al Centro de Investigaciones del Ciberdelito de Alta Tecnología que realicen el análisis de los datos extraídos de siete celulares de forma “muy urgente y prioritaria” para que sea realizado dentro de un plazo de 72 horas.

Se trata de los teléfonos de los policías de 9 de Julio Orlando Ezequiel Cáceres, Eduardo Rafael Torres, Hugo Alegre y Mariano Hernán Duarte. También, se deberán analizar otros dos equipos pertenecientes a Maciel y Camila Núñez, prima de Loan.

Por otro lado, hoy se dispuso el traslado del ex comisario Walter Maciel al penal de Marcos Paz.

Maciel es el segundo de los ocho detenidos por la sustracción y ocultamiento del menor en Corrientes que es llevado a una cárcel de Buenos Aires.

Maciel manifestó su miedo de volver a la cárcel: “Temo que me maten porque soy funcionario hace 25 años y sé cómo se manejan las reglas carcelarias. Me siento totalmente juzgado por una condena social. Me rehúso y me niego a volver a un servicio penitenciario. Me torturaron 15 días seguidos. Me siento cuidado en mi provincia. Soy imputado colaborador” Algo que finalmente no consiguió.