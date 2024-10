En una entrevista a horas del GP de Brasil, las figuras de la Fórmula 1 le dieron el espaldarazo que merece el pilarense.

Max Verstappen, tricampeón del mundo, dijo que «Franco Colapinto merece un asiento con lo que ya ha demostrado«. Por su parte, Yuki Tsunoda, 18 veces en el podio, agregó «Me sorprendería que no consideren a Colapinto«. Y como si fuera poco, el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton sumó que hará todo lo posible para conseguirle un asiento: «Todavía hay un asiento disponible… Franco, dice que no le corresponde a él decidir, pero yo estaré presionando de mi lado para asegurarle un asiento«.

Por su parte, Franco Colapinto se refirió también a su futuro en la máxima categoría. En apenas cinco carreras en la Fórmula 1, el argentino se convirtió en uno de los pilotos más atractivos de la grilla. Williams lo subió de emergencia tras los constantes errores de Logan Sargeant, pero el argentino fue mucho más que un corredor suplente. Mostró sus credenciales inmediatamente, mantuvo su empate técnico en los tiempos con su compañero Alex Albon y logró que los ojos de toda la Máxima se posicionen sobre él.

“Creo que no debería ser yo a la persona a quien se le pregunte sobre eso. Por supuesto, no sé la respuesta. Creo que si Williams no puede darme un asiento de carrera, lo más normal es que me permitan ir a otro lugar y que encuentren la mejor oportunidad para mí, para el futuro. Pero no soy la persona adecuada, debería ser la última. Estoy aquí con Williams este fin de semana, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible aquí en Brasil. Es una carrera muy emocionante″, aclaró Franco en el media day realizado a horas de las pruebas de Brasil.