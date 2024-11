Por otra parte desvinculó a 15 empleados de esta empresa, por no dejar bajar pasajeros de los aviones durante la medida de fuerza llevada a cabo ayer, miércoles. Además el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra los participantes de la medida por los delitos de privación ilegítima de la libertad; extorsión, y entorpecimiento del transporte aéreo.

A estas consecuencias del paro que realizó ayer el sindicato APA que dejó en tierra, sin previo aviso, a más de 2 mil pasajeros en todos el país, se le sumó esta tarde el anuncio de la desregulación del servicio de rampas que –hasta ahora- era exclusividad de Intercargo para las aerolíneas que no cuentan con personal propio para estas tareas.

La resolución permitirá no sólo la inclusión de nuevas empresas para competir en el mercado, sino también que las fuerzas de seguridad actúen en casos de emergencia para operar el servicio de rampas -es decir, podrán bajar a las personas de las naves y al equipaje- e impedir que los pasajeros no queden varados como “rehenes” en el interior de los aviones, sin poder despegar o descender, cuando haya paros.

“Esto quiere decir que ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente a un pasajero. A este gobierno no le tiembla el pulso“, calificó el vocero Manuel Adorni.

Por su parte, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, ponderó que “Aerolíneas Argentinas bloqueaba muchos espacios sin dejar que otras empresas puedan competir“.

Tras lo sucedido con APA e Intercargo, el Poder Ejecutivo exigió a los gremios de aeronavegantes un plan de trabajo para que Aerolíneas Argentinas opere sin conflictos sindicales. En caso de que la propuesta de los aeronáuticos no satisfaga al presidente Milei, se llevará a cabo un Plan Preventivo de Crisis que terminará en su cierre definitivo.

En detalle, el proceso preventivo de empresa es un mecanismo legal por el que una compañía, por motivos de fuerza mayor o por una causa no imputable al empleador, puede reducir horarios, suspender o despedir trabajadores con una indemnización reducida. Esta legislación funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y es un paso obligatorio para que una empresa cese sus operaciones.

Por su parte, el secretario de Transporte, Franco Mogetta indicó: “Es un paso más en la desregulación del transporte en general, del aéreo en particular. No era tanto el problema de habilitar las rutas, porque no contaban con la posibilidad de tener servicios de rampas. Acá habilitamos a que nuevos actores puedan incorporarse para prestar el servicio de rampas. Autorizamos a empresas aunque no sean líneas aéreas. Estos servicios eran un cepo más del sistema macabro que se había creado en Argentina. En caso de emergencia, las fuerzas de seguridad van a poder prestar el servicio de rampas”.