Julio de Vido dejó un elogio a JxC y apuntó a Cristina Kirchner

Según el ex ministro de Planificación, la confrontación de la vicepresidenta con el referente libertario dejó expuesta «la enorme debilidad política del Frente de Todos”.

Julio de Vido elogió a la oposición, mientras que reprobó a Cristina Kirchner por su reciente cruce con el economista Javier Milei en el contexto de la «clase magistral» dictada por la vicepresidenta en La Plata. Según el ex ministro de Planificación, “el planteo que hizo [Cristina Kirchner] respecto a Javier Milei muestra la enorme debilidad política del Frente de Todos”.

A la hora de comparar la estrategia electoral de Juntos por el Cambio y del oficialismo, de Vido le reconoció méritos a la coalición opositora por su «sentido táctico, estratégico e inteligente».

“A Juntos por el Cambio lo veo con internas importantes, pero trabajando en un sentido táctico, estratégico e inteligente. Están avanzando en tratar de buscar la mejor fórmula para obtener la mayor cantidad de votos”, detalló el ex funcionario en el contexto del programa Elijo creer, transmitido por Radio Continental.

Además, se refirió a la incertidumbre que reina en el Frente de Todos: “Nosotros todavía estamos con situaciones de incertidumbre muy grandes, sobre todo porque la principal referente no está aportando claridad al momento electoral”.

“Estamos en una situación donde todos sabemos que es muy probable que Cristina Kirchner no se presente, pero está la duda y esa duda juega para el enemigo», insistió de Vido.

“Maquiavelo habló del factor sorpresa en política, como un hecho muy positivo, y yo lo comparto, ahora cuando el factor sorpresa se transforma en un misterio previo, evidentemente trae un efecto de dispersión muy grande”, agregó a propósito de la incertidumbre en cuanto a la eventual postulación de la titular del Senado.

También pronosticó un escenario de balotaje muy peleado que pondrá a prueba la fortaleza del oficialismo. «Lo que se está disputando con Milei es el segundo puesto. Estamos disputando pasar a un balotaje, que indudablemente va a haber. Si el Frente de Todos no llega va a ser una derrota política importantísima, enorme”.

Además, el ex funcionario kirchnerista le dedicó una serie de reproches a Cristina Kirchner por la supuesta “mala selección de funcionarios” desde el año 2012. También la criticó por «falta de autocrítica», teniendo en cuenta su responsabilidad en haber impulsado la candidatura presidencial de Alberto Fernández en 2019.

“Todos sabíamos lo que iba a pasar. Yo estaba detenido y le explicaba a mis compañeros sobre el tema de Alberto y ellos me miraban y me decían: ‘no podés ser así de exagerado’. Hoy me llaman y me dicen: ´te quedaste corto´”, graficó.

“Pensé que el rol de Cristina iba a ser distinto, que no iba a dejar avanzar tanto la inacción”, sentenció de Vido.

Habló también de Alberto Fernández, “no tengo nada más para decirle él no contesta, está out, no me va a escuchar y prefiero gastar energía con otros compañeros”, polemizó Julio de Vido.