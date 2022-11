Representará a la provincia en el importante festival.

Julio González es tunuyanino, es jinete y será además el representante de Mendoza en el Festival Jesús María el próximo año.

El amor por los caballos está presente en su vida desde muy joven, «empecé a jinetear a los 12 años, tuve la suerte de ir a las 16 años a Jesús María, pero cuando llegamos no se hizo la categoría juvenil porque no había un seguro que cubriera a menores de edad», dijo en diálogo con Canal 8.

Sobre su logro comentó, «para la clasificación se hicieron seis fechas, en las cuales sacaban tres jinetes para una semifinal por categoría. Tres en la categoría clina, tres en la grupo y tres en la basto, que es en la que competí».

Así, «tuve la suerte de clasificar en la primera fecha, este fin de semana se realizó la semifinal y final, donde eran 18 jinetes por categoría. Se hizo una sumatoria entres los dos días y los mejores tres puntajes pasaban a una final», agregó.

«Dios estuvo de mi lado y me pude consagrar campeón mendocino y representará a la provincia en el Festival Jesús María», que se realizará del 6 al 15 de enero. «Hay que montar las 10 noches y es por sumatoria de puntos, el que más consigue es el que se corona como campeón», además la actuación del equipo será fundamental para que la provincia pueda volver a competir en la siguiente edición.

«Siento muchas emociones, ya he tenido la oportunidad de ir años anteriores, pero me tocó ir de suplente, ahora me toca ir de titular en la monta en la que me vengo destacando», agregó Julio proyectando lo que vendrá.