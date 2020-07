Unas 100 personas festejaron un cumpleaños al costado de la ruta 7, cerca del Valle de las Águilas, pasando el Arroyo de las Avispas. Se trata de una zona de trekking y enduro.

El cumpleañero es el dueño de una conocida maderera. En el mismo evento, estaba el dueño de una empresa de sodas y el titular de una concesionaria muy conocida.

La juntada fue en Agua de las Avispas. La policía de Mendoza y la municipalidad de Luján se encuentran en el lugar tomando cartas en el asunto. Violaron todas las medidas de protección por el coronavirus. Habría detenidos y multados.

Habrían comprobado que los concurrentes violaron todas las medidas exigidas por la cuarentena: no tenían tapabocas, no respetaban el distanciamiento social y a muchos de ellos no les correspondía salir por la terminación de su DNI.

El suceso de produce el mismo dia que el gobernador insta a los mendocinos al aislamiento en virtud del aumento de casos en la provincia.