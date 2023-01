Juntos por el Cambio comunicó este jueves, a través de una carta publicada en redes sociales, que “rechazan el infame pedido de juicio político”. La medida fue impulsada por Alberto Fernández a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, sumado a once gobernadores. Los senadores nacionales, señalaron que no participarán en una mesa de diálogo si no se respeta la vigencia de la Constitución.

“Ante la gravedad institucional del accionar del presidente y sus funcionarios, reafirmamos que el Congreso Nacional es el ámbito institucional del diálogo y búsqueda de consensos políticos” comentaron en la carta.

Sin embargo, advirtieron que “no será posible en la medida en que el Poder Ejecutivo de la Nación, continúe atacando las normas más básicas de convivencia en la Constitución Nacional como la independencia del Poder Judicial de la Nación”.