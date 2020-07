El ex ministro de Economía, Infraestructura y Energía del gobierno provincial, Martín Kerchner, apuntó contra la oposición con respecto al impedimento de la realización de importantes obras para Mendoza en el Valle de Uco, el Este y el Sur provincial.

El ahora funcionario de YPF en Mendoza dialogó en el programa AMM de Canal 8 Valle de Uco y dio varias opiniones respecto al casi caduco financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la provincia, en un proyecto que intentaba ejecuciones para el desarrollo productivo regional y provincial en diversos puntos de la provincia.

«Lamentablemente, esto es lo que veníamos diciendo desde el año pasado. Este es un financiamiento que teníamos autorizado del BID. En este financiamiento incorporamos una serie de obras importantes, como la doble vía de ingreso a Rivadavia, un acueducto ganadero en San Rafael y otro en La Paz y otras obras más. Estas obras había que empezarlas sí o sí a principios de este año para poder llegar a tiempo en la ejecución y también terminar de pagarlas antes de marzo de 2021», apuntó Kerchner, quien continuó: «por eso empezamos a pedirle al justicialismo de Mendoza, que es la fuerza más importante de la oposición, que acompañara estas leyes en la legislatura, ya que necesitábamos el voto del justicialismo para aprobar el financiamiento del BID. Finalmente, el peronismo, comandado por La Cámpora en Mendoza, dijo que no a esta iniciativa y, de esta manera, frenar el desarrollo, ya que eran grandes obras como el GIRSU, que incluía al Valle de Uco por ejemplo. Todos los proyectos de ese financiamiento tenían que ver con el medio ambiente y la producción. Creo que no había justificación para no hacerlo», aseveró el ex funcionario durante el gobierno de Alfredo Cornejo.

En este sentido, el ex ministro mendocino apuntó: «Hasta el día de hoy, el peronismo aún no da su voto y ya no hay forma de licitar estas obras y licitarlas antes de marzo de 2021, con lo cual los mendocinos hemos perdido, lamentablemente, una oportunidad más para el desarrollo y este dinero irá a parar seguramente a otra provincia que seguramente ha tenido el dinamismo de su sector político opositor para acompañar el desarrollo de su provincia» .

«El PJ no tiene fundamentos para decir que no a estas obras. No se lo querían dar al ex cobernador Cornejo, como si las obras fueran de él y no de ,los ciudadanos productores de Mendoza. Luego, tampoco le dieron el sí al gobernador Suarez y no sé por qué», culminó Martín Kerchner.

