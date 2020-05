El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo, que era «una denuncia inventada para sembrar sospechas y ensuciar»

La resolución fue tomada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, luego de analizar varias pericias contables llevadas a cabo por el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación especializados en casos de Corrupción y Delitos contra la Administración.

Las pesquisas concluyeron que «no había irregularidades y que los ingresos y egresos de Kicillof justificaban su patrimonio, razón por la que no existían cuestiones que esclarecer«.

Para el gobernador bonaerense se trató de un caso de «lawfare», en relación a la investigación que se fundó en la presentación de un particular y fue impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien indagó durante 2014 la evolución patrimonial del ex ministro de Economía.

«Después de cinco años, hoy finalmente, me sobreseyeron en una causa por enriquecimiento ilícito. Era una denuncia inventada en 2015, cuando era ministro de Economía y candidato a diputado. Nació con una nota de Clarín que fue escrita sin base real, para sembrar sospechas y ensuciar«, publicó el gobernador en su cuenta de Twitter.

En el hilo publicado en Twitter, el gobernador explicó que «un abogado militante del PRO armó la denuncia voligoma, que consiste en cortar la nota del diario, pegarla en una hoja y presentarla a la Justicia«, y añadió que el fallecido juez (Claudio) «Bonadio le dio lugar e inició una investigación«, que «cada tanto avanzaba«.

«Cada episodio generaba miles de titulares que me asociaban a la corrupción», recordó Kicillof y consideró que esa «metodología ya la conocemos y no fui ni la única víctima, ni el que peor la pasó. Consiste en usar la prensa y la Justicia para perseguir y desprestigiar adversarios políticos. En una palabra: Lawfare«.

En esa línea, el gobernador afirmó que «ahora esta causa se cerró y yo fui sobreseído, pero seguramente esta información no tendrá la misma repercusión mediática», y estimó que «muchos de quienes fueron bombardeados durante años con la noticia, hoy ni siquiera se enterarán de mi sobreseimiento».

Finalmente, Kicillof destacó que «vale la pena recordar lo que dijo Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso Nacional, hace pocos meses: ‘Nunca Más a la persecución judicial'».

Fuente: Télam