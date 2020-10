Así lo aseguró el Delegado Provincial de la unión de kiosqueros.

Desde diferentes sectores han dado a conocer el balance mes a mes en relación a la baja de las ventas en medio de la pandemia. Tras reclamos respecto al horario de atención, desde el gobierno de la provincia respondieron el pedido y desde el día de ayer ya rige un nuevo horario de apertura y cierre de locales.

Mario Méndez, quien es el Delegado de Mendoza por la Unión de Kiosqueros Argentina, manifestó en diálogo con “A Media Mañana”, que “lo que se necesita hoy en el Valle de Uco y Mendoza es trabajar, entonces mientras más nos permitan el ampliar los horarios va a ser mejor. Es un punto a favor para empezar a reabrir de a poco, no sólo a los negocios sino a todos los que tengan comercio”, manifestó en relación a la nueva medida que les permite reactivar el sector.

Por otro lado, aseguró que “la caída de las ventas en nuestro sector ha sido del 50% o un poco más”. También agregó que “es terrible porque esto es una cadena, si no hay trabajo no hay ingresos y así no se puede comprar. Se complican las operaciones con los proveedores y para sustentar a la familia”.

Así, volviendo de a poco a la normalidad horaria en el sector, manifestó, “esperemos que esta iniciativa del gobernador y el presidente, apuesten a trabajar que es lo que más necesita la Argentina”.