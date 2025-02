Curiosamente, la misma cifra que Infraestructura Escolar dice haber invertido en escuelas del Valle de Uco. (Ver nota).

La empresa Stornini SA le reclamó a la Provincia que por su culpa que no pudo cumplir con plazos previstos de una obra y a raíz de ello se le impusieron multas.

Se trata de la obra del Ecoparque (ex Zoológico de Mendoza), que se tramitó en licitación pública, y en la que la firma Stornini SA, resultó adjudicataria. Según el contrato, la obra debería empezar en enero del 2023 y terminarse en 14 meses. Pero, pasaron cosas.

Según el contrato inicial, la obra del Ecoparque debía estar terminada en este mes de febrero del 2025. Sin embargo, en el informe de inspección realizado el 7 de junio del año pasado la construcción se paralizó. En particular, uno de los grandes motivos fue que el Gobierno no sacó animales del lugar, por lo que la empresa constructora no pudo avanzar.

El informe jurídico, que figura en los considerandos de la resolución Nº 79 publicada en el Boletín Oficial, reconoció la responsabilidad de Mendoza y concluyó que es la Provincia la que debería asumir las multas impuestas a Stornini. En total, entre gastos, gastos improductivos –para mantener lo hecho- e intereses, se convino pagarle $407.216.764,04.

“El director del Ecoparque reconoció que, una vez iniciada la obra, por causas ajenas a ambas partes, fue imposible liberar ciertos espacios del lugar (presencia de animales en el lugar de las obras)”, explicaron. La falta de liberación de los espacios comprometidos por la presencia de animales constituye un “evento compensable”, ha generado “costos adicionales” a la contratista y ha impedido que los trabajos se realicen en el plazo pautado.

La responsabilidad de despejar el sitio en donde debían hacerse los trabajos es, según reza en la resolución, de la Provincia de Mendoza y esta situación generó la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con el plan de trabajo por parte de la empresa contratista, generando costos adicionales y la imposición de multas por parte del órgano ejecutor.

Además, se comprobó que existió una falta de pago de los Certificados de Obra desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2024 porque el Gobierno de Mendoza no elevó los informes necesarios -Ambiental y Social, e Higiene y Seguridad- para la emisión de esos certificados.

Debido a todo esto es que la empresa Stornini solicitó, además de la compensación que le corresponde, el pago de gastos improductivos “derivados de la custodia del predio y demás costos indirectos no remunerados, producto del natural e inevitable deterioro de la obra por el paso del tiempo, en un escenario de total y absoluta incertidumbre respecto a la continuidad de las obras públicas financiadas por el Gobierno Nacional”.

Finalmente, en diciembre del 2024, se acordó readecuar la obra y eliminar algunos edificios del megaproyecto de Ecoparque. Se suprimieron los edificios auditorio y biblioteca, la intervención integral sobre el humedal y la nueva sub-estación eléctrica.

Tras ello, el 20 de febrero de este año, se firmó el convenio de reconocimiento por el que la Provincia le debe abonar a la contratista del Ecoparque más de $400 millones.

En tanto, no se conoció –hasta ahora- el temperamento que debería adoptar el gobierno de Alfredo Cornejo con los funcionarios responsables de esta pérdida económica para las arcas provinciales.