El ex gobernador , diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, dio hoy declaraciones en una reconocida radio de Buenos Aires y aseguró que la reforma judicial que propone el oficialismo tiene chances de ser aprobada en Diputados. «Hay que ver qué pasa. Esto es debido a que el peronismo no kirchnerista no ha tenido ningún reflejo de resistencia a la atropellada kirchnerista, hasta ahora».

«Hay que ver si hay alguna resistencia de los bloques minoritarios», apuntó Cornejo. En este marco, el ex gobernador de Mendoza centecnció que con el proyecto el Gobierno puede llegar a generar el clima de «una nueva 125»: «Si se aprueba es con números muy finitos y, si se rechaza, también va a ser con números finitos».

Por último, el presidente de la UCR remarcó que la votación «va a depender de los diputados de Córdoba, los de Unidad Federal, que es un bloque funcional al oficialismo, y de los que entraron por Lavagna como opositores pero hoy comparten cargos con el Gobierno».

Foto: Web