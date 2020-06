Se trata de una familia que este fin de semana sufrió un incendio en su vivienda y perdió gran parte de sus pertenencias.

La familia de Teresa Sosa, quien vive con su marido y su hija de 6 años, y no tiene luz en su casa dese hace 9 menes, fue víctima de in importante incendio que ocurrió durante la noche del pasado viernes en su casa de La Consulta.

De acuerdo a las especificaciones que brindó la mujer afectada esta mañana en el programa AMM. el fuego comenzó porque una vela con la que se iluminaban cayó y prendió un ropero. Esto provocó, además de la quema de la mayor parte de la ropa de la familia, otras pérdidas materiales de la vivienda, sobre todo en la cocina.

Ahora, la familia se Teresa necesita colaboración para poder vestirse, además de alimentos que también necesita en estos días.

«Nosotros en donde vivimos no tenemos luz desde hace ya 9 meses. Desde hace tiempo venimos reclamando a Edemsa que nos bajen la luz en el lugar. El municipio tiene la orden y todo para que lo hagan pero Edemsa no lo hace», contó la víctima en el programa de Canal 8 y continuó: «Al no tener luz, nos iluminamos con velas y eso fue lo que provocó el incendio el viernes por la noche. Primero, el fuego agarró un ropero y luego se extendió por toda la casa».

Luego de este episodio, la familia compuesta por Teresa, su marido de 23 años y su hija de 6, ha tenido que dejar la vivienda hasta no solucionar el problema y ahora solicitan ayuda de quien pueda ayudarlos con ropa y alimentos. Hasta el momento, algunos vecinos del lugar están asistiendo a esta familia, pero lo que han perdido requiere aún más colaboración de la comunidad.

En su testimonio en AMM, Teresa dejó un número de celular para quien pueda colaborar y es 2622-412321. Se puede ayudar con ropa de niña (6 años), de hombre o mujer, y también con alimentos.