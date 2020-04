En un análisis completo, en los que se mostraba un cuadro comparativo del avance del coronavirus en el país y en otros lugares del mundo como Brasil, Chile, Italia, España y Estados Unidos, el presidente Alberto Fernández, dio una conferencia abierta por medios digitales.

Allí, el mandatario anunció la extensión del aislamiento social obligatorio hasta el 26 de abril en todo el país y la definió como una “cuarentena administrada”. En este sentido, afirmó que tendrá diálogo fluido con los gobernadores para realizar esta nueva propuesta.

“Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio. Por eso, la única alternativa es lo que estamos haciendo. Quise mostrar los números para demostrar que la única solución es el aislamiento. Lo que estamos demostrando es que lo que estamos haciendo no ha sido en vano”, destacó.

Asimismo, Fernández agregó: “Hemos decidido seguir con la cuarentena con los mismos términos que tenemos hasta hoy. El aislamiento social, preventivo y obligatorio va a seguir exactamente igual en los grandes centros urbanos. Ayer le propuse a los gobernadores que me den alternativas para comunidades rurales y vamos a conversar sobre cada caso”.

A esto, el presidente le denominó cuarentena administrada. “Es decir, existe tal cual está hoy y vamos a analizar lugares en dónde la cuarentena puede ser liberada. Los gobernador me han planteado que hay muchas comunidades aisladas que tienen su movimiento interno. A partir de esto, entendemos que algunas actividades pueden ser flexibilizadas”, aseguró y añadió: “A partir de mañana el jefe de gabinete se contactará con cada gobernador y les dirá cuáles son los pueblos para aplicar la cuarentena comunitaria y analizaremos con todos los organismos la viabilidad de esto e iremos viendo dónde podemos focalizar en otros lugares”.

En otro sentido, Fernández deslizó algunas actividades que serían liberadas a partir del lunes, como talleres de autos y gomerías, en un principio, y los demás rubros serán comunicados en los próximos días.

“Entramos en una segunda etapa. Es una pelea difícil contra un enemigo invisible y, por lo tanto, debemos preservarnos y la única forma es quedándose en casa. Estamos muy lejos de llegar a la meta. Por eso quiero remarcar que nadie se vuelva displicente ante estos datos, porque pueden cambiar enseguida”, remarcó.

Asimismo, el mandatario afirmó que a partir del lunes los bancos van a funcionar por turnos, sin aglomerar gente y con distanciamiento social.

Por último, dio un mensaje claro a la población. “Tengamos claro que rl virus no nos busca, sino que nosotros nos exponemos al virus cuando nos concentramos en un lugar con gente. Si nos quedamos en casa el riesgo es absolutamente nulo. La salida de la cuarentena depende de lo que cada uno hace. La mejor forma de salir de la cuarentena es cumplir con la cuarentena”, culminó.

COMPARTIR

0



Whatsapp