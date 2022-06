Debido a la mejora en la situación sanitaria.

Este lunes, se conoció que laDirección General de Escuelas (DGE) decidió dejar sin efecto desde hoy el protocolo sanitario que se estableció por la pandemia del coronavirus. La medida salió publicada hoy en el Boletín Oficial, mediante la resolución 2.265 que firmó el director General de Escuelas, José Thomas.

Pese a que el pasado 17 de febrero de este año se había aprobado el Protocolo Sanitariopara el desarrollo de las clases presenciales en Mendoza.

Teniendo en cuenta la situación sanitaria, “resulta necesario dejar sin efecto la aplicación de la norma mencionada”. En tanto, será la Subsecretaría de Educación la que comunicará la “actualización de los protocolos sanitarios de forma ágil y eficiente, por lo que se debe generar una nueva norma legal que la habilite”, detallaron.

El protocolo que se encontraba vigente, establecía:

-Uso obligatorio de barbijos, que luego fue liberado de manera progresiva en los diferentes niveles educativos.

-Se preveía distanciamiento social.

-Uso de alcohol.

-Refuerzo de todas las medidas higiénicas personales.

-Asimismo, los tiempos de aislamiento cuando se produzcan casos positivos se manejan con el mismo criterio que se utiliza para el resto de la población. Es decir, los casos positivos con esquema completo de vacunación requieren siete días de aislamiento y tres a la vuelta de cuidados relacionados al distanciamiento. En el caso de los no vacunados, serán diez días de aislamiento. Los casos sospechosos sin síntomas no se aíslan. Los casos sospechosos con síntomas se aíslan hasta tanto no se corrobore que es un caso positivo.

-Otra de las normativas dispuestas era que los que concurran a la escuela se encuentren vacunados, no solamente docentes y no docentes, sino también los chicos. Por esa razón, se ha solicitado que las escuelas informen a los padres las ventajas de la vacunación y los lugares de vacunación.