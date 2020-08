Los alumnos van de 5 hasta los 60 años.

A la escuela asisten una número importante de alumnos y debido a la pandemia muchos alumnos no tienen sus instrumentos para poder seguir aprendiendo desde sus casas.

Con el Móvil de Canal 8, dialogó la Directora de la escuela Niños Cantores Adriana Saua, donde dijo lo siguiente: «La escuela cuenta con instrumentos propios, pero debido a la pandemia no pueden venir al establecimiento y las clases virtuales no la podemos hacer con todos ya que hay muchos que no tienen».

«Por eso le pedimos a la sociedad si tienen instrumentos y lo puedan donar sería muy bueno y útil para nosotros, si está en mal estado, los mismos profesores los puedan arreglar y así saber que algún alumno lo puede utilizar».

En la escuela se aprende guitarra, violín, piano, percusión, teclado, talleres de música, danza, teatro entre otros.

«Los instrumentos los entregamos a los respectivos alumnos pero muchos no tienen y entonces ese chico no forma parte de las clases online y es muy triste para nosotros», finalizó la Directora.

Los interesados en realizar la donación de algún instrumento lo puedan hacer comunicándose al número 2622 550063.