De la mano de Francisco Moreno.

Siempre fiel a sus raíces, Francisco Moreno viajó acompañado de una bandera en representación de todo su pueblo que lo acompañó en cada etapa.

El joven de 25 años fue parte de la 44ª edición del Rally Dakar2022 siendo parte del equipo «Drag´On Rally Team». Con un gran desempeño, logró el triunfo en la última etapa y se ganó un puesto en el podio ,quedó segundo en la general.

Previo a su viaje Arabia Saudita, Francisco había obtenido el reconocimiento de la comuna tupungatina por ser el primer piloto en ser parte de una competencia de esta magnitud.

Sobre su historia

Antes de partir en busca de su sueño, el joven compartía “corro en cuatri desde los 12 años, por primera vez me subí a uno cuando tenía solo 5 años, mi papá me trajo uno y desde ahí surgió el hobbie y empezó a gustarme mucho hasta que me anime a correr por primera vez con 12 años. Tras correr casi 11 años en quadcross obtuve varios premios y campeonatos nacionales e internacionales, en 2018 incursione en el rally raid con la idea de algún día ser de la partida del Rally Dakar».

Hoy, desde el podio y lo más alto Francisco levanta una vez más su bandera en forma de agradecimiento por el apoyo.