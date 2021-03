La “señorita Vivi”.

Viviana Sosa es docente, y su historia ha recorrido el país. La escritora Rosario González, relató parte de su historia, su infancia en San Carlos y el gran apoyo que recibió por quien fue su seño en la primaria.

“Fue la única persona que me dijo que creía en mí y que no escuchara a nadie que me dijera que no valía”, dijo Rosario. Fue hija única, fue creciendo en un hogar con una madre ausente debido a las largas jornadas laborales y un padre alcohólico, su apoyo en ese difícil mundo, fue su seño de primaria Viviana Sosa.

Hoy Rosario González tiene 36 años, es escritora, publicista y asesora en Comunicación en el ámbito legislativo. Exitosa en todo lo que hace, no olvida a quien la impulsó a perseguir sus sueños.

Cursó segundo grado, en el Colegio Nuestra Señora del Huerto, en Eugenio Bustos, Mendoza y la “Señorita Vivi”, quien fue su inspiración.

Tras varios años, llegó el reencuentro que fue facilitado por las redes sociales, hace algunos días, Rosario comentó al sitio Infobae, que fue sorprendida por un mensaje que alegraría sus días y despertaría muchos recuerdos.

Pasaron 29 años, pero Viviana que aún recuerda a quien fue su alumna, escribió por Facebook un cariñoso mensaje: “¡Soy la Srita. Vivi! ¿Te acordás de mí? ¡Estoy muy orgullosa de vos y te quiero mucho!”, hasta hoy le demuestra el cariño y el apoyo que la ha llevado lejos en su carrera profesional.