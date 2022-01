Las imágenes fueron compartidas por Canal 8.

El crecimiento exponencial de casos positivos por coronavirus, ha incrementado a su vez la demanda de atención en el sistema de salud. El Valle de Uco, no ha sido ajeno a esta situación, luego de que desde la coordinación regional dieran a conocer la inminente presencia de la variante Ómicron en los tres departamentos.

En los últimos días, se viralizó un video que refleja la agresión que sufrió una médica en el centro de testeos ubicado en Tunuyán. Las imágenes que fueron difundidas por Canal 8, tuvieron repercusión en medios nacionales, debido a la gravedad de la indignante agresión. Infobae, Clarín, C5N, TN, fueron algunos de los que hicieron eco sobre las agobiantes jornadas que afronta a diario el personal de salud.

El video, muestra el momento en que un paciente que esperaba a ser atendido, agrede verbalmente a la mujer, «si no estás capacitada para estar parada 24 horas haciendo testeos, no vengas». Casi entre lágrimas, la médica intenta expresar la situación «estoy atendiendo, vayan y quéjense en el hospital para que me pongan a alguien más. Yo tengo que atender e hisopar a las personas, a veces llegan pacientes más graves. Más no puedo hacer, no he parado de atender».

El coordinador regional de salud, Rodolfo Guillén dialogó con este medio repudiendo los episodios de violencia hacia quienes siguen al frente de la pandemia. «Lo que paso es que de un día para el otro se incrementó la demanda y el sistema no estaba preparado». y admitió, «el personal de salud han sido los sacrificados en esta pandemia y no merecen ser tratados así. Le pedimos a la gente paciencia».