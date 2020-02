Desde el pasado lunes y hasta el sábado 8 de febrero, se lleva a cabo la movida «Mochi Tunuyán», un emprendimiento que tiene como protagonistas a jóvenes de la UCR y que ya lleva algunos años implementándose.

La iniciativa con fines solidarios busca ayudar a niños en su inicio de clases. Esto es, que los chicos que no pueden acceder a útiles escolares por la situación económica de sus padres, puedan tener lo necesario para comenzar este ciclo lectivo. Por ello, un grupo de jóvenes está con su stand todos los días y hasta el sábado, de 10 a 12 y de 19 a 21.30 horas, en la plaza central de Tunuyán recibiendo material escolar usado o nuevo para destinarlo a los beneficiarios.

«Esta campaña la hemos realizado en otras oportunidades. Mochi Tunuyán tiene como objetivo que todas las personas que tengan útiles nuevos o en buen estado los puedan arrimar aquí, a las plazas de Tunuyán, y nosotros vamos a armar las mochilas. Estas mochilas van a ser repartidas en establecimientos educativos de los distritos», aseveró el concejal del bloque UCR Pablo González Trigo.

Se apunta a los distritos, ya que «a partir de la detección por parte de las directoras de las escuelas de los distritos, se evidencia que muchos chicos no pueden comenzar las clases con normalidad porque sus papás no pueden comprarle los útiles y consideramos que esto no puede ser un impedimento para poder estudiar. Creemos que es una iniciativa muy interesante, por eso invito a la población de Tunuyán, que sabemos que es muy solidaria, a venir aquí a la plaza, a dejar su útil, para que justamente sea útil para otra persona», culminó González Trigo.