Abrió la temporada el pasado 24 de diciembre.

Desde el pasado viernes, se habilitó el acceso para disfrutar de la temporada en la Laguna del Diamante, San Carlos.

Quienes deseen acceder al Área Natural Protegida se debe solicitar turno y abonar el ingreso anticipadamente o contratar una excursión. La empresa Huentata ofrece una excelente alternativa para locales y visitantes.

En caso de acceder a la visita de manera particular, es obligatorio pagar la entrada anticipada, antes de viajar a la Reserva, a través del sitio de internet del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de Mendoza: www.mendoza.gov.ar/areasnaturales.

Al respecto, la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, comentó: “La Laguna del Diamante se ha convertido en un imperdible de Mendoza. Trabajamos en mejorar la calidad de los servicios, incrementar la conectividad para traer a más turistas, mejorar el estado de las rutas, la accesibilidad y en facilitar información necesaria para los visitantes y los mendocinos. Lo hacemos junto al sector privado, que ofrece paquetes turísticos, hotelería y gastronomía que distinguen a Mendoza por su calidad y fundamentalmente por su hospitalidad”.

Ícono mendocino

La Laguna del Diamante está ubicada a 220 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Mendoza, en el departamento San Carlos. El tiempo aproximado de viaje, desde allí, son cuatro horas. El espejo de agua está ubicado en la cordillera principal a 3.300 metros sobre el nivel del mar, a los pies del majestuoso volcán Maipo (5.323 m s. n. m.).

El sitio de ingreso a la Reserva se denomina Refugio Alvarado y está ubicado a 60 kilómetros del distrito de Pareditas. Allí, los guardaparques llevan a cabo el control de ingresantes, brindan información y las recomendaciones necesarias a los visitantes.

Hasta la Laguna del Diamante hay 43 kilómetros más de distancia, por un camino de alta montaña, en su totalidad de tierra, con alturas máximas de 3.500 y 3.750 metros sobre el nivel del mar. El tiempo aproximado de viaje entre Alvarado y la laguna es de 1 hora 45 minutos . El horario máximo de egreso es a las 21.

¿Qué se puede hacer en la Reserva?

En una visita por el día es posible realizar distintas actividades como pesca deportiva, senderismo, ciclismo y picnic, siempre respetando las indicaciones de los guardaparques.

En caso de querer acampar, es posible realizar actividades como pesca deportiva, senderismo, ciclismo y picnic y acampe. En este caso, tiene que haber disponibilidad durante los días que se desee permanecer en la Reserva.

Cabe destacar que la zona de acampe es agreste, está ubicada en la margen oeste de la Laguna del Diamante, en cercanía de los baños públicos y no cuenta con proveeduría.

Para andinistas que deseen hacer trekking o ascenso al volcán Maipo, la permanencia puede ser de hasta siete días y seis noches.

Para más información sobre las actividades habilitadas en esta área natural protegida, haga clic aquí.

Para disfrutar de la visita

Es fundamental hidratarse bien antes y durante el recorrido, para evitar síntomas de mal agudo de montaña. Teniendo en cuenta que el sitio es agreste y cuenta con baños públicos y no hay proveeduría, se deben llevar todas sus provisiones, incluso leña comprada, agua y elementos de higiene personal.

Es fundamental contar con protector solar, lentes de sol, gorra, ropa de abrigo y rompevientos.

En el caso de los pescadores, la pesca es deportiva y debe contar con licencia vigente. Son requisitos obligatorios para el uso de flotador individual, silbato, chaleco salvavidas, patas de rana, cuerda y estaca para amarrarse a la costa.

Los ciclistas deben tener en cuenta que el uso del casco es obligatorio y, en todos los casos, se deberá acceder con vehículos altos; disponer de auxilio mecánico en condiciones y de al menos 3/4 de combustible en el tanque.

Está prohibido ingresar con mascotas, armas, motos enduro que posean cubiertas con taco y/o escape sin silenciador y es obligatorio entregar la bolsa de residuos numerada al egreso, en la Seccional Alvarado.