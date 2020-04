Brinda diferentes consejos para transitar de la mejor manera el encierro obligatorio.

Desde la Consejería Adolescente de la Municipalidad de Tupungato, perteneciente al Área de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Dirección de Desarrollo Social, recuerda a los adolescentes y jóvenes que durante el período de cuarentena el espacio sigue estando activo, con otra modalidad, pero presente.

Esto se debe a la situación de encierro por la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional para prevenir la propagación del coronavirus en el país.

Los consejos son los siguientes:

·Mantente en contacto con familiares y amigos a través de llamadas o por redes sociales, así las distancias se acortan y puedes seguir compartiendo con ellos.

·Limita el tiempo que dedicas a informarte y consume únicamente contenido de fuentes confiables.

·Busca crear o diseñar rutinas; aprovecha para hacer cosas y actividades nuevas o que te gustan y que anteriormente por falta de tiempo quedaban postergadas. Anímate a dibujar, pintar, cocinar o jugar, ya sea a solas o por qué no en familia.

·Busca o encuentra nuevos lugares en casa para disfrutar de un libro, escuchar música o ver series y películas.

·Cuida tu cuerpo, haz ejercicios, dedica tiempo para verte como más te gusta. Refuerza tus hábitos de cuidado personal.

·Disfruta de estar bajo el sol, respirar aire puro, conectar con la naturaleza y mascotas.

·Dale “mute” a las palabras (o personas) que te alteran.

·Estar en casa, durante la cuarentena, puede hacerte perder la noción del tiempo, cuida tus horarios de desayuno, almuerzo, merienda y cena. Fortalece tu sistema inmunológico a través de la alimentación; aumenta tu consumo de frutas y verduras (contienen mucha vitamina A y C, además de antioxidantes).

·No tengas miedo de reconocer y expresar tus necesidades sobre salud sexual y reproductiva; por el momento podes seguir recibiendo asesoramiento sobre cualquier método anticonceptivo vía telefónica.

Recuerda que el aislamiento es físico, pero no emocional y que podes contar con la Consejería Adolescente en este tiempo de cuarentena; además puedes ayudar a un amigo que necesite consultar u obtener información, compartiendo el número de contacto de la Consejería.

Y sobre todo, no olvides permanecer en casa respetando la principal indicación sanitaria: Aislamiento social, preventivo y obligatorio, para cuidarnos entre todos.

Número de atención:

Quienes deseen realizar consultas referidas a la Consejería, podrán realizarlo a través de llamadas, mensajes de textos o WhatsApp al: 2622658615.