Finalmente, se aprobó la ley que establece un área interjurisdiccional de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza (AMM). La nueva ordenanza regula la ocupación de Piamonte, ya que contiene una zonificación clara que determinará en el futuro qué lugares se pueden ocupar con qué usos y qué áreas no se pueden ocupar por razones de seguridad para la población.

– Regula toda la zona de los departamentos de Las Heras, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

– La iniciativa define las zonas con cauces aluvionales de alta y muy alta amenaza para proyectos ocupacionales: ahí no se podrá construir.

– En zonas de media y baja amenaza se podrá construir bajo ciertas condiciones que cumplan con el desarrollo urbano de bajo impacto.

– Se crea la Unidad Intejurisdiccional Piedemonte (UIP) que estará compuesto con miembros permanentes y no permanentes.

– Contempla que los municipios del AMM que reciban solicitudes de proyectos de alto impacto, ya sea para ampliaciones o nuevos proyectos, deban remitirse en menos de 15 días a la UIP.

– En los lugares que se categoricen como zonas de bajo impacto y que ya tengan construcciones tendrán que presentar los estudios de impacto ambiental. A su vez, se coordinará con los habitantes de dichas zonas las obras para reducir el riesgo de daños aluvionales.

– Multas: van a ir desde 150.000 hasta 1.500.000 pesos. En caso de reincidencia, las multas podrían multiplicarse hasta por 5.

– Las empresas prestadoras no prestarán servicios a aquellos proyectos que no cumplan con la aprobación correspondiente. Del mismo modo, ATM y la dirección provincial de catastro no podrán aprobar divisiones de parcelas que vayan en contra de lo estipulado por la nueva ley.