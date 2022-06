Diputados y senadores de la coalición opositora anunciaron que presentarán denuncias penales y pedidos de informes el próximo lunes.

Luego de que el presidente Alberto Fernández echara al ministro Matías Kulfas por la difusión de información en off que enojó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde la oposición anticiparon que recurrirán a la Justicia para que se investigue la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y a los dirigentes de La Cámpora involucrados.

La diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña adelantó que el lunes presentará una denuncia penal para que se investigue si hubo irregularidades en esa licitación.

«La Justicia debe investigar si hubo comisión de delitos por parte de funcionarios cristinistas en las licitaciones del gasoducto Néstor Kirchner, tal como lo dejaron saber funcionarios de Kulfas y el propio ministro saliente. Este tema no queda en una guerra de declaraciones», se sumó Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados.

Y agregó: «La salida de Kulfas no puede quedar tapada por la pelea por quién tiene la lapicera. El ministro hizo saber que la licitación estaba direccionada a una empresa por parte de funcionarios de La Cámpora. La Justicia debe actuar de oficio».

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff también se sumó a las críticas y anticipó que hará una presentación judicial el lunes. «Que el Presidente @alferdez haya echado a Matías Kulfas no puede tapar lo importante: el día lunes me voy a presentar ante la Justicia para que se investigue -cómo deja traslucir el ahora ex ministro- si en la licitación del gasoducto Nestor Kirchner hay un proceso fraudulento», escribió en su cuenta de Twitter.