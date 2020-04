El agente Alejandro Salinas, brindó una nota donde comentó como se está trabajando para evitar este delito.

Las estafas telefónicas, no son algo nuevo y los adultos mayores son las principales víctimas de los delincuentes.

En los últimos días se conoció que unos ancianos fueron estafados en el departamento de San Carlos y algo similar pasó en el departamento de Tupungato.

A raíz de esto, Alejandro Salinas, jefe policial, dio detalles de como se está trabajando en el Valle de Uco, para evitar que sigan sucediendo este tipo de hechos.

«Nosotros estamos trabajando dando muchas recomendaciones a las personas mayores, para que estén atentos y explicarles que no deben hacer para ser estafados telefónicamente», comenzó diciendo Salinas.

Además agregó: «Lamentablemente en el Valle de Uco hemos tenido casos de estafas y eso no preocupa mucho, afortunadamente hemos podido detectar algunos y mediante allanamientos hemos logrado secuestrar elementos que fueron utilizados para este delito».

«Nosotros le pedimos a nuestros abuelos que no pasen ningún dato por teléfono, que inmediatamente corten la llamada y den aviso a la policía para que nosotros podamos comenzar a actuar contra estos delincuentes».

«Les digo a toda la comunidad del Valle de Uco, que desde la policía se está haciendo un gran trabajo para poder cortar con esta banda de delincuentes que estafan a través de llamadas telefónicas», finalizó Alejandro Salinas.

En Argentina y según el código penal el artículo 197 de la misma legislación se establecen los supuestos típicos de estafa. La defraudación será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa cuando.