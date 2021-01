La psiquiatra Karolyn Skalany trabaja en emergencias de un hospital de Houston y fue elegida para recibir la vacuna como prioridad, siendo la primera mendocina

Ella es una persona muy particular. Se trata de la mendocina Karolyn Skalany, ingeniera electrónica, que trabajó el el mundo del petróleo, y finalmente es una prestigiosa médica psiquiatra en Texas, Estados Unidos. Otra particularidad: posiblemente sea la primera mendocina en haber sido vacunada contra el coronavirus. Por su trabajo en el sector de emergencias de un hospital de Houston -está en la primera línea de defensa- fue elegida junto a a varios colegas para recibir la primera tanda de la vacuna del laboratorio Pfizer. Luego de ver padecer el coronavirus a miles de internados, dice estar «muy emocionada por esto», sintiéndose privilegiada.

La primera dosis de la vacuna la recibió el pasado sábado, y la mendocina -de La Puntilla- se mostró emocionada: «Esta mañana le mandé un mensaje a mi jefe agradeciéndole haber recibido la vacuna. No puedo creer haber recibido la vacuna después de todo los cambios que han pasado, me siento muy afortunada», confesó en una radio provincial.

La experiencia de ser vacunada

«Estábamos en una lista de prioritarios, y nos avisan el jueves (10/12) para que estuviéramos alertas, de que se aprobaba la vacuna el viernes o sábado. Luego de aprobada, me mandaron un cuestionario medico vía electrónica, con varias preguntas sobre la salud personal, si alguna vez había tenido algún rechazo a alguna vacuna, y cosas así, y el mismo viernes quedó listo», relató Skalany.

«Luego me dijeron que fuera inmediatamente al hospital, para la vacunación. Me atendieron en cinco minutos, no tuve que esperar nada. Todo muy bien organizado. Llegué, escanearon mi identificación, no tuve que esperar casi nada. Fue una cosa muy emocionante, subí, estábamos en el cuarto piso, y mientras estaba en la fila se me caían las lágrimas, no lo podía creer. Me siento muy muy afortunada de haber sido parte de esa primera tanda de personas que recibieron la vacuna. También me dijeron que en tres semanas debo regresar para la segunda dosis», agregó sobre la experiencia.

Consultada sobre la logística complicada que tiene la vacuna de Pfizer, Karolyn dijo: «La vacunación, con la del laboratorio Pfizer aquí fue todo muy organizado, muy bien coordinado, en cuanto al transporte y almacenamiento de todas las vacunas aquí en nuestro hospital», «No sé si todos tienen la misma capacidad» finalizó.

