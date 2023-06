La tupungatina Karen Tassi fue convocada al campeonato mundial de atletismo

en Francia.

Karen Tassi tiene 22 años, es oriunda de Tupungato, pero actualmente reside en Buenos Aires. Fue seleccionara para el campeonato mundial de atletismo, en Francia. Se trata del evento deportivo, el de mayor relevancia en el país europeo antes de los juegos Paralímpicos «París 2024».

«A mí me impactó mucho, en lo personal, enterarme que había clasificado al Mundial porque sinceramente no me lo veía venir, el mes pasado en mayo tuvimos la posibilidad de participar en un Grand Prix en Europa, en Italia en la ciudad de Jesolo donde pude mejorar mi marca lo que me habilitó a estar muy bien ubicada en el ranking mundial y dándome la plaza para ir ahora al Mundial de París, y luego de Jesolo tuvimos la oportunidad de participar en Suiza en Nottwil también en el Grand Prix y dentro del equipo nos fue bastante bien a todos, así que por suerte el equipo que pudo viajar a Europa va al mundial con otros deportistas más de otras federaciones» contó sobre las instancias previas a su designación sin mencionar que ella tuvo un altísimo rendimiento y superación dejando su huella en Italia con el 3er lugar en la posición de lanzamiento de disco y 2da en lanzamiento de bala sumando 2 de las 10 medallas que cosecharon en dicho país; mientras que en Suiza se consagró con el 1er puesto en lanzamiento de bala.

El deporte adaptado

Y como disparador, en ese relato Karen por supuesto habla sobre el deporte adaptado y sobre su parálisis cerebral -una condición que se presenta en la mitad del cuerpo de las personas como una manifestación clínica ante la aparición de lesiones en el sistema nervioso central, especialmente en un hemisferio cerebral-; ella habla de condición pero no de un condicionante y claro está, porque asegura que gracias a esta discapacidad, sumado a su voluntad, el acompañamiento de su familia y profesionales, a diario rompe barreras, las de la mente y las de mundo también: «Si bien mi patología es bastante funcional porque fui a rehabilitación mucho tiempo, demasiado, hay un montón de cosas que me dificulta hacer, que estoy bastante limitada pero tampoco es que me quedo quieta y no las hago, porque yo no me permito no hacerlas, es como que necesito vivenciarlas y ver hasta dónde puedo dar o dar lo mejor de mí por más de que no me salga» expresa y es digno de hacerse eco de sus palabras y agrega: «También es importante aclarar que más allá de la discapacidad somos personas y también es una gran etiqueta esto de la discapacidad, pero también que es cierto que si yo no tuviera la discapacidad hoy no estaría donde estoy».

A sus 22 años estará dentro de los 1700 deportistas del planeta que competirán en el «Campeonato Mundial de Para Atletismo 2023», en el país galo, del 8 al 17 de julio.