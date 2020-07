«La gente hoy en día se preocupa por comer y subsistir», aseguró Eduardo propietario de agencia de autos.

En el marco de la pandemia que castiga gran parte del país, uno de los rubros más golpeados es la venta de autos usados.

Eduardo Arenas, propietario de una de las tantas agencias que existen en la actualidad en el Valle de Uco, habló con el 8 Digital y comentó lo siguiente:

«Un año bueno en este rubro, sería poder decir vendí 10 autos en los últimos meses y con suerte hoy en día vendemos uno o dos».

«Hoy en día la gente lamentablemente se tiene que preocupar más por comer y subsistir y no en comprar un auto, lamentablemente ya no se puede más».

«Hoy en día en vez de pensar en comprar un auto, se piensa primero en saber si voy a poder pagar la cuota mensual».

«Desde que estamos en pandemia a la fecha no he vendido más de dos autos y lamentablemente he vendido y me los han tenido que devolver porque no han podido pagarlo».

«Es muy complicada y triste la situación que estamos pasando y lamentablemente no vemos por el momento la luz al final del túnel», finalizó Eduardo.