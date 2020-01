Se trata de la vivienda familiar que el presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán tiene en Chacras de Coria. Ocurrió el pasado fin de semana.

El empresario tunuyanino Diego Stortini fue víctima de un importante robo en la casa que posee junto a su esposa en el distrito Chacras de Coria, Luján de Cuyo. El hecho habría ocurrido en la madrugada del pasado sábado, cuando en la vivienda no había ningún integrante de su familia.

Stortini , quien también preside la entidad que representa a comerciantes y empresarios del departamento, hablo en la mañana de este martes en el programa La Banda, de Radio Dos, y contó lo sucedido.

El empresario, que estaba residiendo en Tunuyán junto a su familia desde el viernes, relató que el sábado en la tarde se dirigió a la ciudad de Mendoza para llevar al cine a su hija y unas amigas y decidió pasar antes por su casa de Chacras. «Al llegar, me encontré con que ladrones, con cierta sofisticación, habían logrado entrar a la vivienda por una ventana del segundo piso y con ciereta destreza habían logrado destrabar puertas para llegar a los lugares más recónditos para llevarse cosas de valor, como dinero y cheques de la empres. Pero también se llevaron cosas de valor personal, como la guitarra de mi hija y otros instrumentos musicales que teníamos. Tambien se llevaron elementos de mi mujer (la empresaria francesa Carolina Loock). En realidad, se llevaron muchas cosas que hacen que hacen a nuestra historia como familia también y eso duele», comentó Stortini.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Comercio aseguró que mucha gente lo ha llamado al enterarse del hecho para solidarizarse con él y su familia. «A pesar d elo ocurrido, también me pone contento que gente que por ahí uno se encuentra amigos donde no pensaba tenerlos, devoluciones de gentileza que uno no esperaba. Cuando te pasa algo y ves que hay muchos afectos que te aparecen que te ponen una mano para que te levantes, ves que es maravilloso y por eso pondero esto y veo al futuro», apuntó.

La causa del robo a esta vivienda está en la fiscalía 15 de Lujan de Cuyo y aunque Stortini dijo no poder adelantar mucho sobre el caso, dejó entrever que este robo se trata de un plan premeditado, al decir que «esto no ha sido al voleo, como se dice comúnmente. En Luján en particular, existe un mercado delictivo de inteligencia. Es decir, hay gente que se dedica a hacer inteligencia y tiene datos que los vende a bandas delictivas».