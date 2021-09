El intendente de José C. Paz acusó a la prensa de informar solamente noticias negativas, de enfermar a la sociedad y “pegarle y pegarle al Presidente”.

Mario Ishii, amenazó directamente a los medios de difusión y los acusó de informar solamente noticias negativas y “pegarle al Presidente”, al participar de la inauguración de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de ese municipio del Gran Buenos Aires.

“El pueblo sabe lo que estoy diciendo. No puede ser, tanto veneno hacia la población”, apuntó el caudillo bonaerense ante masiva presencia de militantes oficialistas que se hicieron presente en el acto, y redobló la apuesta: “Un día se va a levantar contra los medios, no tengo duda de eso”.

El periodista Antonio Laje, se refirió a los dichos del político “habría que explicarle algunas cosas a Ishii, primero es muy fácil. La gente cuando se cansa te deja de ver, te deja de comprar una revista o un diario, cambia de canal o de radio. Esa es la manera de revelarse contra los medios”.

Así manifestó, “la gente está más cansada de los políticos que de los medios. La gente no tiene trabajo, la gente no puede irse de vacaciones, no puede comprarse una casa y no por nosotros sino por ellos”.

“Los males de la gente no los deciden los medios”, manifestó.

“Desde los medios no se gobierna, se gobierna desde donde se gestiona. Y si les molestan las malas noticias gobiernen bien”, apuntó. “Si ustedes gestionarían bien no habrían malas noticias, tengan cuidado ustedes, porque ya les mostraron en septiembre que los barrieron, vienen haciendo un gobierno desastroso. Creen que pueden comprar el voto de la gente, no son tontos, para lo único que están y han sido votados es para gestionar”.

Ishii, que hace un año fue protagonista de un escándalo porque reconoció en un video que narcos usan las ambulancias de su municipio para vender droga, le agradeció al mandatario nacional por la ayuda enviada a la Intendencia durante la peor etapa de la pandemia y destacó que en José C. Paz hace un mes y medio que no entran en los hospitales enfermos con COVID. “Las vacunas que tanto cuestionaron, llegaron. Tenemos casi 300 mil personas vacunadas”, reveló.