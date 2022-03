Luego de que saliera a la luz la BZRP Music session del exlíder de Calle 13 en donde arremete contra el colombiano diversos artistas manifestaron su opinión a través de las redes sociales. Residente y Bizarrap lanzaron la ansiada BZRP Music Sessions #49 y en solo una hora superaron las 3 millones de reproducciones en el video de Youtube.

Las redes sociales enloquecieron no solo por la canción, sino por las referencias que hizo el puertorriqueño contra J. Balvin, el reggaetonero que intentó que este tema no salga a la luz. Con palabras como fracasado y sin talento, Residente dio de qué hablar y sorprendió al anunciar que cada reproducción contribuirá a dos organizaciones de salud mental: Taller Salud y Silence The Shame. No se compra el respeto por ser talentoso; una cosa es ser artista, otra cosa cosa es ser famoso”, dice una de los versos más populares por parte de Residente, quien no dejo de pegarle a J Balvin y a todos los “raperos de mentira” que hay en la industria.

A J Balvin puntualmente lo atacó en distintas partes con indirectas muy picantes: “Esto no es por Instagram, esto se resuelve en la cabina”, fue una de las señales que incluyó en sus rimas, dando a entender que la forma de quejarse del artista colombiano es por las redes. La única vez que lo mencionan directamente es con una voz en off, cuando Residente pregunta: “¿Esta bien así?” y la voz le responde: “En realidad es muy mierda cabrón, pero si le tiras a Balvin, puede ser que me guste… A lo que el puertorriqueño responde: “No a Balvin no… es un bobolón ese cabrón”.

Algunos artistas expresaron su opinión en la red social Twitter: