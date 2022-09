No se muestra como candidato presidencial, pero desde hace meses recorre el país en busca de territorialidad. Este jueves, por ejemplo, estuvo en San Juan y Mendoza, donde se presentó junto a Omar de Marchi, entre otros, a quien dio su bendición para postularse a la gobernación de la provincia el próximo año.

Sin embargo, la agenda del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pasa por el conflicto con dos frentes que se desató a partir del santuario que el kirchnerismo decidió montar en la esquina de Juncal y Uruguay, en el coqueto de barrio de Recolecta, frente al edificio donde vive la vicepresidenta Cristina Fernández.

A ese enfrentamiento con el gobierno nacional, que sumó un nuevo capítulo en la saga, se agregó la disputa interna en Juntos por el Cambio por cómo manejó la situación.

«Lo que tuve que decir lo dije en una reunión cerrada. No voy a andar haciendo público esas conversaciones», manifestó durante una entrevista en unos de los privados del Sheraton. Y completó: «Lo que puedan pensar dentro de nuestro espacio no me cambia en nada a la hora de tomar las decisiones. No voy a especular pensando en cómo puede ser la reacción interna».

La pelea con el kirchnerismo ahora pasa por la Justicia porteña y por la polémica decisión del juez Andrés Gallardo de limitar el accionar del gobierno de CABA en las inmediaciones del departamento de CFK: «Es una barbaridad lo que pasó. El mismo Gallardo dijo que era un fallo político. La Justicia no puede actuar por cuestiones políticas».

«Todo lo que está pasando es una maniobra distractora para esconder los verdaderos problemas que tenemos los argentinos, como la inflación, la falta de trabajo y la pobreza. La última bomba de humo es cuestionar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires», declaró.

«Desde hace tiempo nos estamos preparando para tener un plan. Pero no me gusta hablar en este momento de candidaturas», señaló Rodríguez Larreta, y advirtió que no tiene en claro la fijación que Cristina Fernández muestra por la Ciudad.

«Es contradictoria con ella misma. Por un lado critica, pero por el otro es el lugar que elige para vivir. No sé si su objetivo a es subirme al ring a mí; es un tema mío; es algo que debería responder ella. Todo lo que está haciendo es muy malo para el país. Y lo que está claro es que Cristina no se va a quedar con la Ciudad Buenos Aires», concretó.