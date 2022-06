Así declararon los titulares responsables sobre el estado de las escuelas en la provincia.

A pocas semanas del inicio de la estación, las bajas temperaturas del invierno ya se hacen sentir en Mendoza. Como cada año, una de las preocupaciones de los padres gira en torno al estado de las estufas y otros sistemas de calefacción en las escuelas. El Gobierno asegura que actualmente todas las instituciones de la provincia están operativas aunque ha admitido que algunas se encuentran en un “estado deplorable” y que están trabajando para mejorar su situación.

“Podemos hacernos cargo de una película, no de una foto solamente. Sin estufas y sin bancos, la situación es discutible pero se están arreglando mucho más rápido que la infraestructura general de los edificios escolares de la provincia. En Argentina, vivimos una profunda crisis económica, creo que no podemos desconocer eso. No hay gasoil, entonces la persona que tenía que ir hoy a arreglar la estufa que se rompió ayer, por ejemplo, a Tupungato, nos dice que no tiene el flete para llevar los calefactores. Entonces, no es que me estoy sacando el problema de encima, para nada, pero no podemos descontextualizar la situación del país en la que vivimos», fue la declaración del Director General de Escuela, José Thomas.

«Mendoza tiene 1.350 edificios escolares y en los últimos 6 años, la construcción ha sido sumamente positiva en términos de inversión en infraestructura y arreglo de colegios. ¿Estamos bien? No. ¿Nos falta? Sí. Estoy de acuerdo en que hay que invertir más, en que tenemos que construir. Tenemos 10 mil alumnos/as más que el año pasado, ese número equivale a 20 escuelas secundarias y es verdad que nos faltaron bancos al principio, porque tenemos más estudiantes», no dudó en agregar y hablar sobre la situación general.

Tampoco dudó en dejar salir algunas declaraciones: «La verdad es que hoy están todas operativas, tenemos dos problemas particulares. No están en condiciones óptimas, hay algunas que están en estado deplorable y me duele admitirlo pero hay que trabajar para mejorarlas pero también y lamentablemente es así y tenemos que entender que para muchísimos, para casi la mitad de los chicos, la escuela es el refugio y que así como está, está mejor que su casa»

Por otra parte, Bernardino Rodríguez, titular de Infraestructura Elemental- conocida antes como «Infraestructura Escolar” coincidió con Thomas: «Tenemos 10 contratos de gas para atender todos los problemas vinculados con la calefacción de las escuelas, con todos los sistemas de calefacción porque hay de todo tipo. En lo que respecta a calderas, se repasaron durante el verano y en febrero quedaron listas y en funcionamiento. Obviamente, que a partir de que empezamos a poner en marcha los sistemas -en abril, mayo- empiezan a surgir algunos problemitas que se han presentado en escuelas donde hubo que purgar calefacciones o hacer cambios de artefactos pero se atendieron inmediatamente y creería que no hemos tenido grandes inconvenientes»