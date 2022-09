Luego de que el gobierno nacional anunciara la soja a $200 solo para septiembre, varios analistas coincidieron en que la medida representaría una mejora significativa para los productores agrícolas respecto al sistema anterior, pero tenían algunas reservas sobre su implementación.

El economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), David Miazzo, evaluó: “Es una medida temporaria pero positiva para los productores agropecuarios, ya que mejora el valor en pesos cerca de un 43%. Es muy probable que en los 25 días de vigencia se genere un impacto significativo en el ritmo de ventas, que se traducirá en mayores exportaciones e ingreso de divisas. Va a ser mucho más efectiva que la medida anterior, que era de difícil implementación y el beneficio era bastante menor, no tan palpable”.

En tanto, acotó que el “dólar soja” a $200 es casi idéntico al tipo de cambio oficial ajustado por inflación de agosto de 2020, que es equivalente a $197. “Es decir que, con esta medida, se recupera lo que la inflación le comió al oficial en los últimos 2 años”.

Por su parte, el analista Salvador Di Stéfano explicó: “El hombre de campo, cuando vende soja lo hace con una retención del 33% y liquida a un valor de $140. En esta oportunidad, podrá vender con una retención del 33%, pero le van a liquidar la mercadería con un precio del dólar de $200″.

Al respecto, detalló que la cotización de pizarra del jueves era de U$S 375 que, si se multiplica por un dólar oficial mayorista de $139, da una cotización de $52.127 por tonelada. “Pero, a partir de este lunes, si estuviera en U$S375, por un tipo de cambio de $200, da un valor de $75.000 por tonelada. Eso implica una mejora del 44%”.

En tanto, Pablo Adreani, evaluó que “es la primera vez que se devalúa por un mes, en el orden del 40%, con lo cual de arranque la medida es positiva para los productores que tienen soja sin vender. Es una oportunidad que hay que capturar”, aunque lamentó que la medida no se haya hecho extensiva al trigo, al maíz y al resto de los productos agroindustriales.

Sobre el destino de los pesos que se recibirán, Adreani consideró: “Hay muchas opciones con los plazos fijos atados al dólar link, o sea ajustados por la evolución del tipo de cambio. Va a ser difícil tener un precio mejor a partir del 1° de octubre, que compense esta fuerte suba que pude tener el productor durante 25 días”.

En un cálculo preliminar, Adreani calculó que los productores posiblemente vendan un cuarto de los granos acopiados, unas 6 millones de toneladas, que en términos de divisas si se procesa esa cantidad de soja y se exporta como grano, harina y aceite de soja, en septiembre podrían ingresar US$3500 millones.

Di Stefano advirtió que ese valor de US$ 375 podría bajar rápidamente, ya que podría despertarse una oleada de ventas al ser una medida exclusiva solo por lo que resta de este mes.

“Con una suba del dólar a $ 200, se daría un efecto Puerta 12, tragedia que se dio en el futbol argentino cuando todos los simpatizantes quisieron salir al mismo tiempo por esa puerta. Todos querrán vender y salir por un solo lugar, con lo cual el precio podría bajar. Dejamos abierto este tema, pero no digan que no avisamos. El stock mundial de soja ronda los 90 millones de toneladas, si en una mano vamos a vender cerca de 3 millones, esto podría afectar el precio global”, evaluó.

Sobre eso, dio un consejo para los agricultores: “Vendan este lunes lo que tengan que vender. El martes, con Chicago funcionando a pleno (el lunes es feriado), el precio podría bajar”.

Por otro lado, ¿esto complica al agricultor que arrienda tierras de terceros para producir? “Por supuesto que sí, pagará un alquiler caro y, cuando tenga que vender el producido de la campaña, su ingreso lo hará con un dólar más bajo. Le sacan al que menos tiene, las medidas son un espanto”, concluyó.

Independientemente del beneficio que para los productores represente en el corto plazo, Di Stéfano tildó de “mamarracho” a la resolución y consideró que la unificación del tipo de cambio es lo que en realidad se necesita para estabilizar el mercado. “¿Por qué los países desarrollados tienen un dólar único? Por qué no tienen mas de una veintena de dólares como la Argentina? Claramente porque los países desarrollados son serios y no hacen mamarrachos”, indicó.

Para el especialista, tampoco queda claro si, en caso de beneficiarse con esta resolución, los productores podrán comprar o no el “Mep”, que hoy ronda los $280 y es una alternativa legal para dolarizarse por fuera del “blue” que es considerado un mercado ilícito.

“Sergio Massa (ministro de Economía) hizo un gran aporte a la confusión general, nadie sabe si se puede comprar MEP si adherís al dólar soja. Algunos dicen que si, otros que no, y otros que solo no pueden comprar por septiembre”, señaló.

Para Di Stéfano, ese punto será central para saber si se logrará una mayor liquidación de divisas tras este anuncio. “El productor vende si le dejan comprar dólares. Si no lo dejan, no va a vender lo que espera el Gobierno. Hoy no hay una amplia oferta de maquinarias agrícolas para comprar y faltan insumos que son fundamentales para la cadena”.

“El que venda, se va a cubrir por los gastos en pesos de los próximos meses, como también comprará los insumos necesarios para las próximas campañas, esto hará que comience a retener trigo y maíz”, finalizó.