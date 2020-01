Miguel Sosa es un vecino de El Algarrobo y denuncia que fue estafado cuando confió en una supuesta empresa que le iba a construir una casa pre fabricada.

La historia comenzó en setiembre del año pasado, cuando Miguel tenía que desocupar la vivienda que habitaba hasta ese momento en una finca de Cordón del Plata. Es en ese momento en el que decidió invertir sus ahorros en la construcción de una casa pre fabricada en un terreno que posee en El Algarrobo. Así, contactó a un hombre que supuestamente se dedicaba el tema e hicieron trato. «Este hombre me dijo que en 15 días tenía mi casa construida. Me mostró las fotos de las casas que construía con los detalles que tenía y todo», relata Miguel en la cámara de Canal 8 y continúa: «Me pidió 160 mil pesos para la construcción y mi apuro era tener la casa lo más pronto posible, con dos piezas, comedor y baño. Yo quería venirme y estar lo más tranquilo y vivir acá».

En su relato, Miguel afirma que este hombre de apellido Franco lo llevó hasta el aserradero donde supuestamente construía las viviendas y fue allí donde asegura haberle entregado el dinero ( un pago previo de 80 mil y otro por la misma suma poco tiempo después) ante escribano público, por lo que todo quedó registrado. Con el pasar de los días y cuando Sosa no veía avances en la obra – sólo habían construido un piso de cemento en el lugar a edificar- , el hombre describe que se dirigió nuevamente hacia el aserradero donde fue anteriormente y que el supuesto dueño del lugar le dijo que Franco «no tenía nada que ver con la construcción de las casas» que le había ofrecido. «Él no es el dueño, ha sacado unas fotos de unas casas y se hace pasar como que las construye, pero él no tiene nada me dijo el verdadero dueño del lugar», contó Miguel. «Yo quería hacerlo público, porque así como me estafó a mi seguramente ha estafado a otros. Antes de navidad tenía que tenerme la casa lista y no apareció mas antes de esa fecha. Me decía que tenía que traer la madera de pino de San Juan, que aquí no se consigue y así me ha tenido hasta ahora, siempre poniendo excusas y con toda la plata entregada», apunta.

Lo cierto, es que actualmente y luego de que tuvo que desocupar la antigua casa de Cordón del Plata, Miguel está viviendo en una improvisada vivienda construida de palos y nylon, en malas condiciones.

El nombre que da Miguel y que denuncia es Ariel Franco, quien es el supuesto constructor de viviendas y con el que Sosa firmó los papeles para la edificación de la misma en su terreno de El Algarrobo.

8 Digital se comunicó con este supuesto empresario, quien, hasta ahora, ha estafado a este vecino. La respuesta textual de este hombre a la producción de este medio fue la siguiente: «ya lo resolví con mi abogado en hacerme cargo de la situación. No quiero dar rodaje a esto. Busco solucionarlo. Gracias». Justamente eso es lo que busca Miguel Sosa: una pronta solución.