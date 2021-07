Leandro Aveiro: "No conseguir medallas en estos juegos, es por la falta de apoyo y el poco roce internacional"

“El medallista olímpico opinó sobre la participación de Argentina en Tokio 2020 hasta el momento”.

A poco menos de una semana de que comenzaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la delegación Argentina compuesta por casi unos 200 atletas, solo ha cosechado hasta el momento una sola medalla (bronce en Rugby 7), ante esto muchos deportistas han sido fuertemente criticados.

Leandro Aveiro, medallista olímpico de la juventud, dialogó al respecto con el Móvil de Canal 8 y dijo lo siguiente: “Esto es algo que me choca mucho, yo creo que vivimos en un país que vive mucho de los resultados y eso no está bien”.

“Japón uno de los países que pelea el actual medallero, apoya a todos los deportistas por igual gana o no medallas y eso sería bueno que se vea en todos lados”.

Por otro lado también hay que ver que nuestro país no tiene la infraestructura de como los otro que son potencia y por eso no hay que culpar a nadie, pero a la poca estructura nuestra tenemos que sumarle la falta de apoyo para todos los deportistas”.

“También por la pandemia no hay que culpar a nadie pero el año pasado los deportistas que iban a estar en Tokio no se los dejó entrenar como corresponde y ahora estamos viendo los resultados al no poder conseguir hacer podio”.

“Son muchos los motivos que hay que para analizar a futuro para los próximos juegos, pero lo más importante es el apoyo y que todos tengan la posibilidad de tener roce internacional previo a un mundial o unos Juegos Olímpicos”, finalizó Leandro Aveiro.